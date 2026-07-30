Flerie AB ist eine schwedische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Biotech- und Healthcare-Sektor spezialisiert hat. Für Investoren, die den anspruchsvollen und risikoreichen Bereich der Biotechnologie abdecken möchten, ohne selbst tief in die Bewertung einzelner Frühphasen-Firmen einsteigen zu müssen, bietet Flerie eine interessante Möglichkeit: Man investiert indirekt in ein diversifiziertes Portfolio von Biotech-Unternehmen - und das aktuell mit einem erheblichen Abschlag zum Net Asset Value (NAV). Das Konzept: Venture-Capital-ähnlich, aber börsennotiert und günstig Anders als klassische VC-Fonds oder Private-Equity-Strukturen ist Flerie an der Börse notiert. Das ermöglicht eine höhere Liquidität und Transparenz. Der große Vorteil liegt im Discount: Während viele Biotech-Firmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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