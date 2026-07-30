Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft hat trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg im Frühjahr ein Mini-Wachstum geschafft. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu und damit etwas stärker als erwartet, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet hat. Demnach nahmen die Exporte gegenüber dem Vorquartal zu. Die Konsumausgaben hingegen entwickelten sich den vorläufigen Erkenntnissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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