Zürich - In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im Juli gemessen am Konjunkturbarometer des KOF Instituts weiter verbessert. Unter anderem von den Finanz- und Versicherungsdienstleistern sowie aus dem Baugewerbe kamen positive Signale. Im Juli stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 1,4 Punkte auf 103,5 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März auf 95 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab