Über Jahrzehnte galt Japan als wirtschaftliche Ausnahmeerscheinung. Das Land vereint die höchste Staatsverschuldung aller Industrieländer mit einer bemerkenswerten Stabilität der Finanzmärkte. Während andere Staaten bereits bei deutlich geringeren Schuldenständen unter Druck geraten, schien Japan gegen die üblichen Regeln immun zu sein. Doch genau dieses scheinbar unerschütterliche Gleichgewicht beginnt sich zu verändern. Ein Kommentar von Ronny ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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