Symrise berichtete für das zweite Quartal 2026 von einer Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums auf 4,5 %, nach -0,4 % im ersten Quartal und übertraf damit den Konsens von etwa 3,0 %. Für das erste Halbjahr 2026 sanken die berichteten Umsätze um 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch Währungs- und Portfolioeinflüsse, während das bereinigte EBITDA um 1,9 % im Jahresvergleich fiel (Marge um 30 Basispunkte auf 21,8 % gesunken) aufgrund von Frachtzuschlägen im Nahen Osten und Transformationskosten. Segmentweise wurde das organische Wachstum von Taste, Nutrition & Health im zweiten Quartal 2026 von einer Preisanpassung und einem organischen Rückgang im Pet Food-Bereich auf 4,9 % gedämpft, während das organische Wachstum von Scent & Care von 3,8 % im zweiten Quartal 2026 durch einfache Vergleichswerte bei Aroma Molecules angehoben wurde, was die Rückgänge im mittleren einstelligen Bereich bei den margenstarken Kategorien Fine Fragrance und UV-Filter verdeckte. Trotz der Bestätigung der Jahresprognose 2026 durch das Management (2-4 % organisches Wachstum, 21,5-22,5 % bereinigte EBITDA-Marge) erfordert das Erreichen der oberen Grenze eine steile Beschleunigung im zweiten Halbjahr, wodurch das Wachstum stark von der Umsetzung der ONE SYM-Transformation und der geplanten Akquisition des Floral Concept in einem schwachen makroökonomischen Umfeld abhängt. Angesichts der Tatsache, dass margenstarke Kategorien mit Nachfragesättigung, steigender Verschuldung und anhaltender Margenerosion konfrontiert sind, bleiben wir an der Seitenlinie und bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag





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