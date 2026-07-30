Die wachsende Bedrohung durch KI-unterstützte Cyberangriffe beschert Fortinet ein anhaltend starkes Geschäft. Die Aktie haussiert und legt zweistellig zu. Die Fed hat die Halbleiterkrise noch schlimmer gemacht ... Für Anlegerinnen und Anleger von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten war der Mittwoch ein weiterer, schrecklicher Tag. Zwar sorgte die US-Notenbank mit ihrer Entscheidung, die Zinsen vorerst unverändert zu lassen, für eine kurze Atempause, doch im späteren Handelsverlauf setzte sich der Crash aus den Wochen zuvor in unvermindertem Tempo fort. Viele Einzelaktien haben inzwischen rund die Hälfte ihres Wertes verloren, vor allem Speicherchip-Hersteller wie Micron, SanDisk und SK …
Enthaltene Werte: US34959E1091Den vollständigen Artikel lesen
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