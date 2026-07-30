Chinas Photovoltaik-Industrie verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2026 einen umfassenden Rückgang: Die Produktion sank in allen wichtigen Fertigungssegmenten, und die Installationen im Inland gingen gegenüber dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahres stark zurück. Auf der Halbjahresbilanz- und Ausblick-Konferenz des China Photovoltaik-Industrieverbands (CPIA) erklärte der ehemalige Generalsekretär Wang Bohua, die Branche durchlaufe derzeit eine "tiefgreifende Anpassung". Er argumentierte jedoch, dass der Rückgang der Installationen eher eine Rückkehr zu einem nachhaltigeren Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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