Magdeburg - Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bleibt die AfD laut einer Umfrage des Instituts Infratest klar stärkste Kraft. Sie kommt laut der von MDR, WDR, Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme beauftragten Erhebung aktuell auf 41 Prozent. Die CDU verliert im Vergleich zur letzten Umfrage im Mai zwei Punkte und kommt nur noch auf 24 Prozent.



Die Linke legt einen Punkt zu und kommt auf 13 Prozent. SPD (7 Prozent) und BSW (4 Prozent) bleiben unverändert, die Grünen gewinnen einen Punkt und kommen auf 5 Prozent. Die FDP wäre weiterhin deutlich unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, für sie wird gar kein Wert mehr ausgewiesen.



Wäre dies auch das tatsächliche Ergebnis, und die Grünen demnach im Landesparlament, wäre die AfD noch ein gutes Stück von der parlamentarischen absoluten Mehrheit entfernt - die wäre bei 45 Prozent erreicht. Schaffen es die Grünen knapp nicht, sinkt die Schwelle bei diesen Zahlen auf 42 bis 43 Prozent - die AfD wäre dem Griff nach der Macht sehr nah.



Bei der Frage, welche Partei nach der Wahl die Regierung führen soll, votieren in der Infratest-Umfrage 44 Prozent für die AfD, 43 Prozent für die CDU. Eine CDU-AfD-Koalition lehnen 60 Prozent der Befragten ab.



Nur noch 29 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden - das sind vier Prozentpunkte weniger als bei der Infratest-Umfrage im Mai. 66 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Der Anteil der total Unzufriedenen stieg um vier Punkte auf 28 Prozent. Unter AfD-Anhängern sind 90 Prozent unzufrieden mit der Regierung, unter CDU-Anhängern sind es 25 Prozent



Infratest hatte die Umfrage vom 23. bis 28. Juli durchgeführt, 1.149 Personen waren per Telefon oder online befragt worden. Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist am 6. September.





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