Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Exportwachstum gibt den Ausschlag. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) Deutschlands wächst im zweiten Quartal der ersten Schätzung zufolge um 0.2 % gegenüber dem Vorquartal. Die deutsche Wirtschaft zeigt damit trotz aller Widrigkeiten Stärke. Es gibt gleich mehrere positive Nachrichten. Nicht nur, dass das Wachstum besser ausgefallen ist als erwartet. Auch der BIP-Zuwachs für das erste Quartal wurde von 0.3 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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