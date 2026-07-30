Zürich - ZuriQ, ein in Zürich ansässiges Quantencomputer-Unternehmen, das einen Quantencomputer im Utility-Scale-Bereich mit einer nativen zweidimensionalen Fallenarchitektur entwickelt, gab bekannt, dass es 22,4 Millionen Euro (25,5 Millionen US-Dollar) an Seed-Finanzierung eingeworben hat, um seine Ionenfallen-Quantenprozessoren weiterzuentwickeln. Die Finanzierungsrunde wurde von Quantonation angeführt, unter Beteiligung von Forward.one, Extantia, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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