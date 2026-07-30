Zürich - Ahead Health, ein Unternehmen für präventive Gesundheitsversorgung, hat sich eine Investition in Höhe von 8,7 Millionen Euro (10 Millionen US-Dollar) gesichert, angeführt von den Risikokapitalgesellschaften 3VC und RTP Global. Zudem startet das Unternehmen nun in Deutschland und den Niederlanden, seinen ersten Märkten außerhalb der Schweiz. Im Januar 2026 sammelte das Schweizer Startup unter der Führung von RTP Global 5,1 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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