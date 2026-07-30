FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 750 (780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VANQUIS BANKING GROUP PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2200 (2090) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 295 (275) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 8600 (8100) PENCE - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 7700 (7500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (900) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (205) PENCE - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 800 (840) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 8100 (8200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2450 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 210 (220) PENCE - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 510 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'OUTPERFORM'
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