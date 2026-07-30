Berlin - Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat eine Überprüfung und Neubewertung der Korridorsanierungen der Deutschen Bahn angekündigt. "Stand jetzt muss ich feststellen, dass die Korridorsanierungen nicht das Ergebnis gebracht haben, das man sich erhofft hat", sagte Bilger den Sendern RTL und ntv am Donnerstag.



Das Konzept könne sinnvoll sein und habe in einigen Bereichen Fortschritte gebracht, müsse aber neu geprüft werden, erklärte er. "Die Anzahl dieser Korridorsperrungen und auch die Auswirkung auf das gesamte Netz müssen wir uns sehr genau anschauen und dann auch eine neue Bewertung vornehmen."



Wenn Zeitpläne nicht eingehalten würden, müsse man handeln. "Dann muss man vielleicht schon auch Konsequenzen daraus ziehen." Bilger kündigte an, am Donnerstag mit Bahnchefin Palla darüber zu sprechen.



Die Bahn-Tochter DB-Infrago hatte zuletzt in Absprache mit der Bundesregierung das Tempo der Korridorsanierungen verlangsamt. Sämtliche Projekte sollen nun bis Mitte der 2030er-Jahre fertig werden und nicht bereits zu Beginn des nächsten Jahrzehnts. Trotz der bisherigen Bemühungen ist der Sanierungsstau im Schienennetz zuletzt auf 130 Milliarden Euro angewachsen.





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