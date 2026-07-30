MTU Aero Engines liefert im zweiten Quartal stärker ab als erwartet. Vor allem das Wartungsgeschäft treibt Umsatz und Ergebnis, das bereinigte EBIT übertrifft die Erwartungen. Gleichzeitig erhöht der DAX-Konzern seine Cashflow-Prognose. Besonders wichtig für Anleger: Der Nahost-Krieg hinterlässt bislang keine Spuren im Geschäft.Der entscheidende Wachstumstreiber war die zivile Instandhaltung. Der Umsatz des Wartungsgeschäfts sprang im zweiten Quartal von 1,28 auf 1,75 Milliarden Euro und übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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