NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 Euro belassen. Die Resultate des Treibwerkherstellers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er zudem den angehobenen Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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