Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht gemessen am Leitindex SMI am Donnerstag kurz vor Mittag wenig verändert mit leicht negativer Tendenz. Nach einer verhaltenen Eröffnung hat er mit Unterstützung von Nestlé aber auch schon positives Terrain gesehen. Dass es zuletzt wieder etwas nach unten ging, ist vor allem den schwächelnden Pharmaschwergewichten geschuldet. Geprägt wird das Geschehen vom Zinsentscheid der US-Notenbank vom Vorabend. Weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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