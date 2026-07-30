KION hat im zweiten Quartal starke Ergebnisse geliefert, mit einem Umsatz, der leicht über unseren Schätzungen lag, und einem bereinigten EBIT, das unsere Erwartungen deutlich übertraf, was zu einer Margenverbesserung um 70 Basispunkte auf 7,7% führte. Der Rückgang der Auftragseingänge um 20% war größtenteils optisch, da er die Rekordaufträge im IAS des letzten Jahres und die Vorverlagerung im Q1 im ITS widerspiegelt. IAS war der klare positive Faktor, mit einem Umsatzanstieg von 23% und einem Anstieg des bereinigten EBIT um 42%, während die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 hauptsächlich niedrigere Erwartungen im ITS widerspiegelt, die teilweise durch eine bessere IAS-Aussicht ausgeglichen werden. Wir betrachten die überarbeitete Prognose als eine moderate Risikominderung und nicht als Gewinnwarnung. Da die Q2-Ergebnisse unsere Annahmen vor dem Abschluss übertreffen und die Erholung der Erträge intakt bleibt, sehen wir die Schwäche des Aktienkurses als von den Fundamentaldaten losgelöst an und bestätigen unser Kursziel von 55,00 EUR sowie unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag





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