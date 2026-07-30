Mit Fördermitteln aus dem Programm Produktives.NRW will das Schweizer Unternehmen eine Anlage zur Herstellung erneuerbarer synthetischer Treibstoffe in Jülich errichten. Das Schweizer Unternehmen Synhelion erhält Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms "Produktives.NRW". Die Mittel unterstützen den Bau einer kommerziellen Demonstrationsanlage zur Produktion synthetischer Kraftstoffe im Brainergy Park in Jülich. Für das Programm stehen rund 90 Millionen Euro aus dem Just Transition Fund der Europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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