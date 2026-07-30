Starbucks hat geliefert. Nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal sprang die Aktie nachbörslich deutlich an. Der Grund: Der Umbau unter CEO Brian Niccol zeigt Wirkung, die Kundenfrequenz zieht an und die Jahresprognose wurde angehoben.• Starbucks übertraf die Erwartungen beim flächenbereinigten Wachstum.• Der bereinigte Gewinn je Aktie lag klar über dem Konsens.• Der Konzern hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.Damit rückt die Aktie wieder stärker in den Fokus. Nach einer längeren Phase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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