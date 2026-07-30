© Foto: Oliver Berg/dpaAixtron übertrifft beim Auftragseingang die Markterwartungen deutlich. Optoelektronik für KI-Rechenzentren treibt das Geschäft an, während die Leistungselektronik weiter schwächelt. Der Anlagenbauer Aixtron hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr Bestellungen eingesammelt als von Analysten erwartet. Der Auftragseingang kletterte im Jahresvergleich um rund 80 Prozent auf 214,5 Millionen Euro und lag damit deutlich über den Konsensschätzungen von etwa 185 bis 197 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Quartals um 61 Prozent auf knapp 457 Millionen Euro. Treiber der Entwicklung war erneut die Optoelektronik-Sparte, auf die rund drei Viertel des Auftragseingangs entfielen, …
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