DAX legt den Rückwärtsgang ein: Adidas unter Druck, Aixtron gefragt

Der DAX zeigt sich am Donnerstag kaum verändert und startet leicht schwächer in den Handel. Während der deutsche Leitindex zurückfällt, setzt der Euro Stoxx 50 seine Aufwärtsbewegung fort. Freundliche Vorgaben kommen aus den USA, wo die wichtigsten Indizes im vorbörslichen Handel zulegen. Bereits in Asien hatte der japanische Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus des makroökonomischen Kalenders stehen heute die deutschen Inflationsdaten für Juli. Die vorläufigen Verbraucherpreiszahlen gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs im Euroraum. Gleichzeitig bleibt die US-Geldpolitik ein zentrales Thema, nachdem die Federal Reserve den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert belassen hat. Zusätzliche Unsicherheit bringt die angespannte Lage im Nahen Osten, nachdem das US-Militär erneut Ziele im Iran angegriffen hat.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten sorgt vor allem Adidas für Gesprächsstoff. Die Aktie gerät vorbörslich deutlich unter Druck, obwohl der Sportartikelhersteller nach einem starken zweiten Quartal seine Umsatzprognose angehoben hat. Rückenwind kam insbesondere aus dem Fußballgeschäft mit einer hohen Nachfrage nach Trikots und Bällen. Anleger konzentrieren sich jedoch auf die schwächere Ergebnisentwicklung. Deutlich höhere Marketingausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sowie gestiegene Fracht-, Beschaffungs- und Zollkosten belasteten die Profitabilität.
Ebenfalls im Blick steht Airbus. Die Aktien geben nach der Vorlage der Quartalszahlen leicht nach. Marktteilnehmer verweisen auf ein solides operatives Quartal. Für Enttäuschung sorgt allerdings, dass der Flugzeugbauer seine Jahresziele lediglich bestätigt und keine Anhebung vorgenommen hat.
Zu den Gewinnern zählt dagegen Aixtron. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie profitiert von einem besser als erwarteten Auftragseingang. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen greifen Investoren daher wieder verstärkt zu und sorgen für eine spürbare Gegenbewegung.
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Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN0LK7
|29,12
|22431,694984 Punkte
|8,56
|Open End
|DAX
|Bear
|UG70PN
|17,54
|27109,258515 Punkte
|14,23
|Open End
|DAX
|Bull
|HD7TZB
|60,00
|19314,488875 Punkte
|4,21
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0TWK
|4,19
|25788,704543 Punkte
|55,27
|Open End
|DAX
|Bull
|UN8FK4
|13,03
|24101,158521 Punkte
|19,62
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|adidas AG
|Call
|UG9N53
|1,01
|180,00 EUR
|5,32
|14.06.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|UN3C4V
|3,91
|460,00 USD
|3,99
|16.06.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0P
|0,96
|220,00 USD
|6,26
|15.12.2026
|adidas AG
|Call
|UN4RAM
|0,33
|190,00 EUR
|9,02
|14.12.2026
|DJ Industrial Average
|Call
|UN7WHL
|0,56
|53000,oo USD
|0,56
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|TeamViewer SE
|Long
|UG7E0Z
|1,16
|4,514347 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR19UW
|27,41
|922,917841 EUR
|5
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|HC2VPR
|9,11
|25,016935 EUR
|5
|Open End
|S&P 500
|Short
|UN2HZ1
|5,83
|8779,516391 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN8H4A
|3,59
|27157,390346 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2026; 10:45 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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