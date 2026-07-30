adidas wächst kräftig und erhöht nach einem starken ersten Halbjahr die Umsatzprognose. Dennoch bricht die Aktie zeitweise um rund 15 Prozent ein. Vor allem stark gestiegene Marketingausgaben und ein Gewinn unter den Erwartungen verunsichern die Anleger.Rekordumsatz reicht Anlegern nicht adidas hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielt. Währungsbereinigt entspricht das einem Wachstum von 14 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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