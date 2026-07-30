Renault hat im ersten Halbjahr den Umsatz etwas stärker als erwartet gesteigert und auch operativ besser abgeschnitten als erwartet worden war: Beim Erlös verzeichnete RENAULT einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Mrd. Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um 5 % auf 1,57 Mrd. Euro zurück - hier hatten Analysten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Nun bestätigte man die Prognosen für das laufende Jahr. Weil ein reines Bestätigen der Jahresziele im schwierigen Branchenumfeld aber keine neuen Kaufimpulse liefert, gerät die RENAULT-Aktie heute etwas unter Druck.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe