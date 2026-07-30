VWEW-Energie und Green Flexibility haben in Marktoberdorf in Bayern einen Batteriespeicher mit 10 Megawatt Leistung und 25 Megawattstunden Kapazität in Betrieb genommen. Es ist das erste Gemeinschaftsprojekt des regionalen Energieversorgers und des Batteriespeicher-Entwicklers. "In nur sieben Monaten von Vertragsunterzeichnung bis zur Inbetriebnahme, das ist branchenweiter Rekord", sagte Christoph Lienert, Mitgründer und Geschäftsführer von Green Flexibility. Grundlage dafür sei gewesen, die Anforderungen aller Beteiligten zusammenzubringen. So ist der Batteriespeicher nach dem "REGIOlink"-Konzept ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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