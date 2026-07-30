USA Rare Earth hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnlich volatile Entwicklung erlebt und gleichzeitig seine strategische Ausrichtung erheblich erweitert. Mit der geplanten Übernahme von Serra Verde rückt der Aufbau einer nahezu vollständig integrierten Wertschöpfungskette für Seltene Erden und Permanentmagnete in den Mittelpunkt der weiteren Unternehmensentwicklung. Nachdem sich die Papiere des Bergbauunternehmens zwischen April und Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de