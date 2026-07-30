Der ehemals unter dem Namen BeiGene bekannte Biotechkonzern BeOne Medicines entwickelt sich zunehmend von einem Unternehmen mit einem einzelnen Wachstumstreiber zu einem breit aufgestellten Anbieter im Bereich der Hämatologie. Während Brukinsa weiterhin den finanziellen Unterbau liefert, erweitern Bequalzi und der BTK-Hemmer Tacabrutideg das Portfolio entlang des gesamten Behandlungsverlaufs von B-Zell-Krebserkrankungen. Anleger können auf die Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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