Eine Photovoltaik-Anlage mit 2,2 Megawatt Leistung versorgt am Hauptsitz von Intersport die Unternehmenszentrale, das Logistikzentrum und ein Veranstaltungszentrum mit Solarstrom. Die Solaranlage erstreckt sich über vier Dachflächen und zusätzlich eine Freiflächeninstallation. Der Sportartikelhändler Intersport Deutschland eG, hat an seinem Hauptsitz in Heilbronn eine Photovoltaik-Anlage mit 2,2 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Rund die Hälfte des erzeugten Solarstroms will das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver