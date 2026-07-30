Der Autobauer ist massiv von der angespannten Wirtschaftslage betroffen und plant deshalb jetzt ein Sparprogramm. Tausende Angestellte sind potenziell von Entlassungen und finanziellen Einbußen betroffen. Bei BMW soll es ab April 2027 nur noch 35-Stunden-Verträge geben. Mitarbeiter:innen mit 38- oder 40-Stunden-Verträgen müssen demnach mit Gehaltseinbußen rechnen. Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf BMW-Insider:innen. Insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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