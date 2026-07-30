Die neue Wärmepumpe Compress 8800i AW erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad Celsius. Sie kann im Gebäudebestand zum Einsatz kommen, ohne dass ein Tausch der bestehenden Heizkörper nötig wäre. Mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 8800i AW erweitert Bosch Home Comfort sein Wärmepumpen-Portfolio um ein Hochtemperatur-Gerät. Das Unternehmen hat die neue Wärmepumpe für den Einsatz im Gebäudebestand entwickelt. Sie soll auch in unrenovierten Objekten ohne den Tausch der bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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