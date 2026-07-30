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Piramal Pharma Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt



30.07.2026 / 12:45 CET/CEST

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MUMBAI, Indien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal (Q1) bekannt. Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss (in - Crore oder wie angegeben) Posten Q1GJ27 Q1GJ26 % Veränderung Umsatzerlöse aus der Geschäftstätigkeit 2,270 1,934 17 % CDMO 1,187 997 19 % CHG 743 637 17 % PCH 347 302 15 % EBITDA 285 165 72 %. EBITDA-Marge 12,5 % 8,5 %

PAT (vor außerordentlichen Posten) (69) (102) 32 % Außerordentliche Posten - 21 NM PAT (nach außerordentlichen Posten) (69) (82) 15 % Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde. Wichtigste Eckpunkte Umsatz: Ein gesundes Umsatzwachstum von 17 %, gestützt durch eine starke Leistung in allen drei Geschäftsbereichen.

Ein gesundes Umsatzwachstum von 17 %, gestützt durch eine starke Leistung in allen drei Geschäftsbereichen. EBITDA-Marge :Das EBITDA stieg um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge um rund 400 Basispunkte auf 12,5 % ausweitete, was auf eine verbesserte operative Hebelwirkung und eine erfolgreichere Umsetzung zurückzuführen ist.

:Das EBITDA stieg um 72 %, wobei sich die EBITDA-Marge um rund 400 Basispunkte auf 12,5 % ausweitete, was auf eine verbesserte operative Hebelwirkung und eine erfolgreichere Umsetzung zurückzuführen ist. Verbesserte operative Leistung: Eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, Preisdisziplin und operative Exzellenz trugen zur Ausweitung der EBITDA-Marge bei.

Eine höhere Kapazitätsauslastung, operative Hebelwirkung, Preisdisziplin und operative Exzellenz trugen zur Ausweitung der EBITDA-Marge bei. Erstklassige Qualität: Der Standort Sellersville in den USA erhielt von der US-amerikanischen FDA einen Inspektionsbericht ("Establishment Inspection Report"), womit die Inspektion erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir haben unseren "Zero OAI"-Status bis heute beibehalten. Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzende der Piramal Pharma Limited , sagte: "Wir sind stark ins Geschäftsjahr 27 gestartet, wobei alle drei Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich sowie eine deutliche Ausweitung der EBITDA-Marge verzeichneten. Unser CDMO-Geschäft verzeichnete ein breit angelegtes Wachstum an Standorten in Indien und im Ausland, unterstützt durch ein verstärktes Vertriebsteam, eine rege Ausschreibungsaktivität und einen soliden Auftragseingang sowie eine starke Umsetzung. Im Bereich Komplexe Krankenhausgenerika haben wir unsere Führungsposition bei Schlüsseltherapien behauptet, an Dynamik in den Märkten für Inhalationsanästhetika außerhalb der USA gewonnen und die Integration von Kenalog weiter vorangetrieben. Unser Geschäftsbereich Consumer Healthcare verzeichnete ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum, angetrieben durch Power Brands, E-Commerce, einen breiteren Vertrieb, Premiumisierung und disziplinierte Markeninvestitionen. Ermutigt durch diese Dynamik freuen wir uns darauf, im Geschäftsjahr 27 ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Steigerung des EBITDA zu erzielen und dabei in einem dynamischen externen Umfeld agil zu bleiben." Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO): Breit angelegtes Wachstums in Indien und an Standorten im Ausland, unterstützt durch einen soliden Auftragseingang und eine starke Umsetzung im gesamten Netzwerk.

in Indien und an Standorten im Ausland, unterstützt durch einen soliden Auftragseingang und eine starke Umsetzung im gesamten Netzwerk. GestärkteVertriebskapazitäten durch ein erweitertes Vertriebsteam, eine gezieltere Marktabdeckung und eine intensivere Kundenbindung.

durch ein erweitertes Vertriebsteam, eine gezieltere Marktabdeckung und eine intensivere Kundenbindung. Die verbesserte Finanzierung im Biopharma-Bereich trug zu einer Zunahme der Ausschreibungen bei, auch wenn die Entscheidungszeiträume der Kunden weiterhin lang sind.Die Aufrechterhaltung unserer Gewinnquoten und die Umwandlung dieser Ausschreibungen in Aufträge werden der wichtigste Wachstumsmotor sein.

im Biopharma-Bereich trug zu einer Zunahme der Ausschreibungen bei, auch wenn die Entscheidungszeiträume der Kunden weiterhin lang sind.Die Aufrechterhaltung unserer Gewinnquoten und die Umwandlung dieser Ausschreibungen in Aufträge werden der wichtigste Wachstumsmotor sein. Verbesserte Umsetzung und operative Hebelwirkung: Höhere Auslastung, Preisdisziplin und operative Exzellenz führten trotz Inflationsdruck zu einer Steigerung der EBITDA-Marge an den meisten Standorten.

Höhere Auslastung, Preisdisziplin und operative Exzellenz führten trotz Inflationsdruck zu einer Steigerung der EBITDA-Marge an den meisten Standorten. Ausbau unserer ADC-Kompetenzen: In Riverview (USA) wurde die Anlage zur Herstellung von Payload-Linkern im kommerziellen Maßstab in Betrieb genommen, während die Kapazitätserweiterung für sterile Injektionspräparate in Lexington (USA) planmäßig verläuft.

In Riverview (USA) wurde die Anlage zur Herstellung von Payload-Linkern im kommerziellen Maßstab in Betrieb genommen, während die Kapazitätserweiterung für sterile Injektionspräparate in Lexington (USA) planmäßig verläuft. Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Ajinomoto Bio-Pharma Services im Bereich der Konjugationstechnologie der nächsten Generation.

Zusammenarbeit mit Ajinomoto Bio-Pharma Services im Bereich der Konjugationstechnologie der nächsten Generation. Qualität: Der Standort Sellersville erhielt einen EIR von der US-amerikanischen FDA. Das Unternehmen kann seine bisherige Bilanz von null OAI weiterhin aufrechterhalten. Komplexe Krankenhausgenerika (CHG): Inhalationsanästhesie: Beibehaltung der Marktführerschaft auf dem US-amerikanischen Sevofluran-Markt mit einem Wertanteil von 48 % und erfreuliche Fortschritte in ausgewählten Märkten außerhalb der USA. (Quelle: (IQVIA)

Beibehaltung der Marktführerschaft auf dem US-amerikanischen Sevofluran-Markt mit einem Wertanteil von 48 % und erfreuliche Fortschritte in ausgewählten Märkten außerhalb der USA. Kenalog: Fortschritte bei den Integrationsmaßnahmen. Die Lieferungen werden voraussichtlich im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 beginnen.

Fortschritte bei den Integrationsmaßnahmen. Die Lieferungen werden voraussichtlich im 2. Quartal des Geschäftsjahres 27 beginnen. Intrathekale Therapie: Wir haben unsere Spitzenposition auf dem US-Markt für intrathekales Baclofen behauptet. (Quelle: (IQVIA)

Wir haben unsere Spitzenposition auf dem US-Markt für intrathekales Baclofen behauptet. Injizierbare Schmerztherapie: Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit.

Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit. Differenzierte und Spezialprodukte: Fortsetzung der Investitionen in 505(b)(2)-Produkte, komplexe und differenzierte Generika sowie Markenprodukte durch Einlizenzierung und gemeinsame Entwicklung. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Power Brands: Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 53 % zum Umsatz im Bereich Consumer Healthcare.

Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 53 % zum Umsatz im Bereich Consumer Healthcare. E-Commerce: Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 28 % zum Umsatz.

Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr und Beitrag von 28 % zum Umsatz. i-choose: Einführung einer neuen Dachmarke, die das Portfolio im Bereich der Intimpflege für Frauen unter einer einheitlichen Identität zusammenfasst.

Einführung einer neuen Dachmarke, die das Portfolio im Bereich der Intimpflege für Frauen unter einer einheitlichen Identität zusammenfasst. Markeninvestitionen: Investition von rund 12 % des Umsatzes in Medien- und Handelswerbung über digitale und traditionelle Kanäle.

Investition von rund 12 % des Umsatzes in Medien- und Handelswerbung über digitale und traditionelle Kanäle. Profitables Wachstum: Premiumisierung, umsichtige Preisgestaltung und Initiativen zur Kostenoptimierung trugen dazu bei, die Rohstoffinflation abzufedern und die EBITDA-Entwicklung zu stützen. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in - Crore oder wie angegeben) Posten Quartal Q1GJ27 Q1GJ26 Vorjahresvergleich in % Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit 2,270 1,934 17 % Sonstige Erträge 89 58 53 % Gesamtertrag 2,359 1,992 18 % Materialkosten 852 694 23 % Personalaufwand 676 619 9 % Sonstige Aufwendungen 547 514 6 % EBITDA 285 165 72 %. Zinsaufwendungen 88 86 2 % Abschreibungen 224 197 13 % Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen 20 19 5 % Gewinn vor Steuern (7) (100) 93 % Steuern 62 3 2,211 % Nettogewinn nach Steuern (69) (102) 32 % Außerordentlicher Posten1 - 21 NM Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten (69) (82) 15 % Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde. Telefonkonferenz zu den Ergebnissen Piramal Pharma Limited veranstaltet am 30. Juli 2026 von 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern. Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt: Veranstaltung Ort und Zeit Telefonnummer Telefonkonferenz am 30. Juli 2026 Indien - 9:30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer) 1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer) USA - 0:00 Uhr (Eastern Time - New York) Gebührenfreie Nummer 18667462133 Vereinigtes Königreich - 5:00 Uhr (Ortszeit London) Gebührenfreie Nummer 08081011573 Singapur - 12:00 Uhr (Ortszeit Singapur) Gebührenfreie Nummer 8001012045 Hongkong - 12:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) Gebührenfreie Nummer 800964448 Express-Anmeldung mit dem Diamond Pass Bitte nutzen Sie diesen Link zur Voranmeldung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz unter zu verkürzen - Hier klicken Informationen zu Piramal Pharma Limited: Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 171 weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn 1Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-die-ergebnisse-fur-das-erste-quartal-des-geschaftsjahres-2027-bekannt-302838923.html



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