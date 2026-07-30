EQS-News: Piramal Pharma Limited
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
MUMBAI, Indien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal (Q1) bekannt.
Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.
Wichtigste Eckpunkte
Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzende der Piramal Pharma Limited , sagte: "Wir sind stark ins Geschäftsjahr 27 gestartet, wobei alle drei Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich sowie eine deutliche Ausweitung der EBITDA-Marge verzeichneten. Unser CDMO-Geschäft verzeichnete ein breit angelegtes Wachstum an Standorten in Indien und im Ausland, unterstützt durch ein verstärktes Vertriebsteam, eine rege Ausschreibungsaktivität und einen soliden Auftragseingang sowie eine starke Umsetzung. Im Bereich Komplexe Krankenhausgenerika haben wir unsere Führungsposition bei Schlüsseltherapien behauptet, an Dynamik in den Märkten für Inhalationsanästhetika außerhalb der USA gewonnen und die Integration von Kenalog weiter vorangetrieben. Unser Geschäftsbereich Consumer Healthcare verzeichnete ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum, angetrieben durch Power Brands, E-Commerce, einen breiteren Vertrieb, Premiumisierung und disziplinierte Markeninvestitionen.
Ermutigt durch diese Dynamik freuen wir uns darauf, im Geschäftsjahr 27 ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Steigerung des EBITDA zu erzielen und dabei in einem dynamischen externen Umfeld agil zu bleiben."
Hinweis: Zu den außerordentlichen Posten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gehören einmalige Insolvenzerlöse aus einer Forderung, die im November 2023 beim NCLT gegen einen Drittlieferanten unseres Geschäfts mit komplexen Krankenhaus-Generika geltend gemacht wurde.
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen
Piramal Pharma Limited veranstaltet am 30. Juli 2026 von 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 171 weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
1Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.
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30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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