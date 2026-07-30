Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas zugelegt. Leicht gesunkene Ölpreise und überwiegend solide Quartalszahlen zahlreicher Standardwerte stützten. Gleichzeitig bleibt der Iran-Krieg im Blick; und: die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,47 Prozent auf 6.278,36 Punkte. Ausserhalb des Euroraums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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