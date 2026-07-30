Muttenz - Für Clariant gibt es im Milliardenstreit um das Ethylen-Kartell einen ersten Lichtblick: Ein Gericht in den Niederlanden hat eine milliardenschwere Schadenersatzklage von Shell abgewiesen. Aus dem Schneider ist die Spezialchemiefirma aber noch nicht. Clariant sieht sich mit einem Berg an Schadensersatzklagen konfrontiert, nachdem es in früheren Jahren zusammen mit anderen Unternehmen beim Einkauf von Ethylen getrickst hatte. Nun hat erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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