Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagfraktion Nina Scheer sieht in den Gesetzentwürfen für das Netzpaket und die EEG-Novelle Widersprüche zum Koalitionsvertrag. Der Zeitdruck diene offenbar als Instrument, eine Einigung jenseits des Koalitionsvertrages zu erzwingen, befürchtet Scheer. Gestern hat sich die Bundesregierung auf Gesetzentwürfe für das Netzpaket und die EEG-Novelle geeinigt. Die Kabinettsbeschlüsse waren auf heftige Kritik in der Branche gestoßen. Nun hat sich die SPD-Bundestagsabgeordnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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