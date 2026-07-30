Berlin - Die typischerweise mittwochs um 10 Uhr stattfindende Sitzung des Bundeskabinetts fällt in der kommenden Woche, also am 5. August, aus. Das erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Donnerstag in Berlin. Ob es dafür einen Ersatztermin in derselben Woche gibt, war zunächst unklar, das gilt aber als eher unwahrscheinlich.



Denn: Der Bundeskanzler hat sich nach dem nervenaufreibenden Mittwoch - mit Kabinett, Entlassung und Ernennung von Ministern und einer Sondersitzung der Unionsfraktion - erst einmal in den Urlaub verabschiedet. Regierungssprecher Steffen Kornelius hatte bereits letzte Woche auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur gesagt, der Kanzler werde danach "ein paar freie Tage haben" und "von dort aus die Amtsgeschäfte führen". Wo genau "dort" ist, und wie lange der Urlaub andauert, sagt er nicht, machte aber klar, dass Merz jedenfalls nicht in Berlin sein werde. Der Regierungssprecher unterstrich, dass der Kanzler "stets im Dienst" sei.



Für die Sommerpause wurde nach Kornelius' Worten ein "Kabinettszeitplan" erstellt. Dabei deutete er an, dass auch mal eine Sitzung des Kabinetts vom Stellvertreter des Bundeskanzlers, also von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), geleitet werden könne. Nächste Woche wird das demnach aber wohl nicht der Fall sein. Auch in den letzten Monaten kam Klingbeil bei Terminproblemen des Bundeskanzlers nicht immer zum Zug. Stattdessen wurde auch schon mal eine Kabinettssitzung vom traditionellen Mittwoch auf einen anderen Wochentag verlegt.





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