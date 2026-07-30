Die Kion-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Trotz eines zweiten Quartals, das Analysten positiv überraschte, rauschte der Kurs heute um 7,4 Prozent auf 39 Euro nach unten. Seit Januar hat die Aktie damit bereits 43 Prozent verloren und liegt damit auf dem letzten Platz im MDax. Starke Quartalszahlen, schwache Reaktion Auftragslage, Umsatz und operatives Ergebnis lagen im zweiten Quartal allesamt über den Erwartungen der Analysten. Kion hat darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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