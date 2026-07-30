Die Adidas-Aktie bricht am Donnerstag aktuell um rund -17,3% ein und notiert bei etwa 150 €. Damit ist sie der größte Verlierer im DAX. Auslöser des Kurssturzes sind vor allem enttäuschte Erwartungen an die Ertragsentwicklung. Doch wie schwer wiegt die Enttäuschung tatsächlich? Für Anleger stellt sich die Frage: Bietet der starke Kursrückgang jetzt eine attraktive Einstiegschance? Deutliches Wachstum erzielt Der Bericht zum zweiten Quartal zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de