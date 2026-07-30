Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme der D-Fend Solutions AD Ltd., Ra'anana (ISR) durch die Motorola Solutions Finance EMEA Limited, London (UK) im Vorprüfverfahren freigegeben.
D-Fend stellt Systeme zur zerstörungsfreien Abwehr von Drohnen her. Mit diesen können Drohnen durch Störung oder gar Übernahme der Steuerung zur sicheren Landung gebracht werden. Die Systeme kommen bisher vorwiegend zum Schutz von ziviler Infrastruktur zum Einsatz.
Der US-amerikanische Konzern Motorola Systems, Inc., ist in Deutschland vor allem als Anbieter von (Hand-)Funkgeräten bekannt. Außerdem stellt er u. a. Systeme zur elektronischen Kampfführung her, die auch Komponenten zur Drohnenerkennung enthalten. Systeme zur Drohnenabwehr bietet der Konzern bisher nicht an.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Auch wenn der Zusammenschluss gewisse technische und vertriebliche Synergien zwischen D-Fend und Motorola erwarten lässt, bestehen aus wettbewerblicher Sicht keine Bedenken. Der Markt für Drohnenabwehr ist bereits heute durch zahlreiche leistungsfähige Wettbewerber geprägt und wächst weiterhin dynamisch."
D-Fend stellt Systeme zur zerstörungsfreien Abwehr von Drohnen her. Mit diesen können Drohnen durch Störung oder gar Übernahme der Steuerung zur sicheren Landung gebracht werden. Die Systeme kommen bisher vorwiegend zum Schutz von ziviler Infrastruktur zum Einsatz.
Der US-amerikanische Konzern Motorola Systems, Inc., ist in Deutschland vor allem als Anbieter von (Hand-)Funkgeräten bekannt. Außerdem stellt er u. a. Systeme zur elektronischen Kampfführung her, die auch Komponenten zur Drohnenerkennung enthalten. Systeme zur Drohnenabwehr bietet der Konzern bisher nicht an.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Auch wenn der Zusammenschluss gewisse technische und vertriebliche Synergien zwischen D-Fend und Motorola erwarten lässt, bestehen aus wettbewerblicher Sicht keine Bedenken. Der Markt für Drohnenabwehr ist bereits heute durch zahlreiche leistungsfähige Wettbewerber geprägt und wächst weiterhin dynamisch."
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