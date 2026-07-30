Die Naturstrom AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 533 Millionen Euro erzielt. Der Gewinn stieg um 24 Prozent auf 13,4 Millionen Euro an. Der Ökoenergieversorger Naturstrom AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem verbesserten Jahresüberschuss, höheren Umsätzen und einem gestiegenen Energieabsatz abgeschlossen. Der Gewinn nach Steuern in der Naturstrom-Unternehmensgruppe stieg um rund 24 Prozent auf 13,4 Millionen Euro, der Umsatz kletterte auf 533 Millionen Euro. Wichtigstes Standbein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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