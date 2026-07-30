Munich Re hat bereits Ende letzter Woche vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die Erwartungen klar übertroffen. Als Grund verwies der Rückversicherer vor allem auf die geringe Großschadenbelastung. Dazu passt der heute veröffentlichte Naturkatastrophenbericht. Er beinhaltet aber auch eine Warnung.Kurz und knappDer nun veröffentlichte Naturkatastrophenbericht von Munich Re bestätigt dieses Bild. Im ersten Halbjahr verursachten Naturkatastrophen demnach weltweit Schäden von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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