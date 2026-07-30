Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -Campus Bad Neustadt als ausgewählte Station des internationalen Programms "Bayern - Fit for Partnership"Eine 20-köpfige Delegation aus Fach- und Führungskräften sowie Vertreterinnen und Vertretern ukrainischer Kliniken, Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen besuchte den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Der Campus Bad Neustadt war eine von mehreren ausgewählten Stationen des internationalen Weiterbildungsprogramms "Bayern - Fit for Partnership". Das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderte Programm unterstützt den internationalen Austausch und den Aufbau grenzüberschreitender Kooperationen.Im Mittelpunkt des Besuchs standen moderne Versorgungsstrukturen, digitale Gesundheitslösungen und insbesondere telemedizinische Systeme in der Notfallversorgung. Diese unterstützen eine koordinierte Patientenversorgung, verbessern die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Klinik und leisten insbesondere in ländlichen Regionen einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung."Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt steht für moderne Netzwerkmedizin und innovative digitale Versorgungskonzepte im ländlichen Raum. Der Besuch zeigt das internationale Interesse an unseren Erfahrungen mit telemedizinischen Anwendungen. Gerne geben wir Einblicke in unsere Arbeit und zeigen, wie digitale Lösungen die medizinische Versorgung unterstützen können", sagt Juliane Domke, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Während ihres Besuchs erhielten die Delegierten Einblicke in die medizinische Praxis am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Vorgestellt wurden die telemedizinisch unterstützten Abläufe der Notfallversorgung, die moderne Bildgebung mittels Photon-Counting-CT sowie die überregionale Stroke Unit als Bestandteil des integrativen Schlaganfallzentrums. Die Gäste konnten sich dabei ein umfassendes Bild von den spezialisierten und digital unterstützten Versorgungsstrukturen am Campus machen.In der Zentralen Notaufnahme wurde gezeigt, wie die telemedizinischen Anwendungen Stroke Angel und Cardio Angel bereits während des Transports im Rettungswagen relevante Patientendaten in Echtzeit an die Klinik übermitteln. Dadurch kann sich das Behandlungsteam frühzeitig auf die Ankunft der Patientinnen und Patienten vorbereiten und diagnostische sowie therapeutische Maßnahmen ohne Verzögerung einleiten."Bei zeitkritischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt jede Minute. Gerade in der Notfallversorgung zeigt sich der Nutzen telemedizinischer Lösungen, wenn sich die Behandlungsteams bereits vor Eintreffen des Patienten auf die notwendige Versorgung vorbereiten können", erläutert Dr. Hassan Soda, Chefarzt der Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin.Die Delegation zeigte sich beim Rundgang beeindruckt von den medizinischen Schwerpunkten und der Leistungsfähigkeit des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und nutzte den Besuch intensiv zum fachlichen Austausch. Die stellvertretende medizinische Direktorin eines regionalen Krankenhauses in Iwano-Frankiwsk zog ein positives Fazit: "Wir arbeiten, entwickeln uns und sind offen. Wir möchten die Zusammenarbeit weiter ausbauen und nehmen viele wertvolle Impulse mit." Die Geschäftsführerin eines Medizintechnik- und Dienstleistungsunternehmens aus Kiew berichtete, dass der Aufbau eines Hybrid-Operationssaals in der Ukraine ihr größter Wunsch sei. Die Einblicke am Campus Bad Neustadt hätten ihr hierfür wertvolle Anregungen gegeben.Am folgenden Tag führte die Delegation ihr Programm im Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM) fort. Dort erhielten die Gäste weitere Einblicke in telemedizinische Anwendungen für Rettungsdienst, Kliniken, Arztpraxen und therapeutische Einrichtungen. Mit dem RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und dem Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen lernten sie zwei Einrichtungen kennen, die beispielhaft für innovative Gesundheitsversorgung, digitale Vernetzung und moderne Telemedizin in Bayern stehen.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6324479