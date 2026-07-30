Die Anzahl von Rechenzentren - kleinen, großen und auch sehr großen, den sogenannten Hyperscalern - wächst stark und damit ihr Strombedarf. Das liegt an immer mehr digitalen Anwendungen für Clouds, Streaming, High-Performance-Computing und das Training von KI-Modellen, die immer größere Datenmengen erzeugen, verarbeiten und speichern. Auch bestehende Rechenzentren, die alte Geräte austauschen und durch neue leistungsstärkere Server, Grafikkarten und Speicher ersetzen, müssen ihre Anschlussleistungen erhöhen. Insgesamt verschlingen die Zentren heute etwa vier Prozent des deutschen Stromverbrauchs, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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