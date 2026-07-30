Mit einem Blackout wollen Playstation-Fans Sony zeigen, dass sie über das geplante Disc-Aus nicht gerade erfreut sind. Welche Maßnahmen sie für den Protest geplant haben. Sony hat für die Gaming-Sparte das Ende von physischen Datenträgern angekündigt. Ab 2028 sollen neue Playstation-Games ausschließlich in digitaler Form erscheinen. Das Disc-Aus hat bei Gamer:innen weltweit für Kritik gesorgt. Nicht zuletzt, weil nur wenige Wochen nach der Ankündigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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