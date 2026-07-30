PTA-News: BAWAG Group AG: PTSB-Akquisition erreicht nächsten Meilenstein - Aktionäre stimmen Transaktion mit 91% Mehrheit zu -2

DJ PTA-News: BAWAG Group AG: PTSB-Akquisition erreicht nächsten Meilenstein - Aktionäre stimmen Transaktion mit 91% Mehrheit zu

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: PTSB-Akquisition erreicht nächsten Meilenstein

Aktionäre stimmen Transaktion mit 91% Mehrheit zu

Wien (pta000/30.07.2026/14:40 UTC+2)

Heute hat die geplante Akquisition der Permanent TSB Group Holdings plc ("PTSB") einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Bei dem heutigen Scheme Meeting stimmten die Aktionäre von PTSB der Transaktion mit 91% der abgegebenen Stimmen zu; zudem wurden alle damit verbundenen Beschlüsse im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung von PTSB mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. Der vollständige Wortlaut der Mitteilung von PTSB, einschließlich Details zu den Abstimmungsergebnissen für jeden Beschlussvorschlag des Scheme Meetings und der außerordentlichen Hauptversammlung von PTSB, ist hier abrufbar: Market Announcements | Permanent TSB.

Mit dieser Zustimmung hat die Transaktion die erforderliche Aktionärsmehrheit für das im April 2026 angekündigte Barangebot der BAWAG zum Erwerb von 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von PTSB erreicht.

"Wir möchten den langfristigen Aktionären von PTSB für das Vertrauen danken, das sie mit ihrer Unterstützung der geplanten Transaktion zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit dieser Unterstützung einhergeht, und bleiben voll und ganz darauf fokussiert, unsere Pläne für die Bank sowie unsere Investitionen in Irland insgesamt umzusetzen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, auf dem starken Fundament von PTSB im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der BAWAG Group weiter aufzubauen", kommentiert Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal dieses Jahres oder im ersten Quartal 2027 erwartet und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die weiteren im Scheme Document an die PTSB-Aktionäre vom 15. Mai 2026 dargelegten Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch das High Court sowie der ausstehenden regulatorischen Zustimmung.

ÜBER DIE BAWAG GROUP

Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.

Die Investor Relations-Website der BAWAG Group enthält bawaggroup.com/ir weitere Informationen, darunter finanzielle und andere Informationen für Investoren.

KONTAKTE - KOMMUNIKATION

Jutta Wimmer Head of Communications +43 (0) 5 99 05-22474 investor.relations@bawaggroup.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Verantwortlichkeitserklärung gemäß den Irish Takeover Rules

Die Mitglieder des Vorstands der BAWAG übernehmen die Verantwortung für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen (und unter Anwendung aller angemessenen Sorgfalt, um dies sicherzustellen) entsprechen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die den Inhalt dieser Informationen beeinflussen könnten.

Offenlegungspflichten für Geschäfte gemäß den Irish Takeover Rules

Gemäß Rule 8.3(b) der Irish Takeover Rules muss jede Person, die an 1% oder mehr einer Klasse von "relevanten Wertpapieren" der PTSB "beteiligt" ist oder wird, eine Meldung des "Geschäfts" vornehmen, wenn sie während der "Angebotsfrist" mit solchen "relevanten Wertpapieren" handelt. Eine "Offenlegung von Geschäften" durch eine Person, auf die Rule 8.3(b) Anwendung findet, muss spätestens um 15:30 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" erfolgen, der auf den Tag des betreffenden "Geschäfts" folgt. Eine Offenlegung von Geschäften muss die in Regel 8.6(b) der Irish Takeover Rules festgelegten Angaben enthalten, einschließlich Einzelheiten zu dem betreffenden Geschäft sowie zu den Beteiligungen und Short-Positionen der Person an "relevanten Wertpapieren" der PTSB.

Darüber hinaus müssen die BAWAG und jede andere Bieterin Einzelheiten aller "Geschäfte" offenlegen, die von ihr oder einer mit ihr "gemeinsam vorgehende" Person mit "relevanten Wertpapieren" der PTSB getätigt wurden, und zwar spätestens um 12:00 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach dem Tag der Transaktion.

Wenn zwei oder mehr Personen auf der Grundlage einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung eine "Beteiligung" an "relevanten Wertpapieren" der PTSB erwerben, gelten sie im Sinne der Rule 8.3(a) und (b) der Irish Takeover Rules als eine einzige Person.

Eine Offenlegungstabelle mit Einzelheiten zu den Gesellschaften, für deren "relevante Wertpapiere" "Offenlegungen der Eröffnungsposition" und "Handelsgeschäfte" offengelegt werden müssen, ist auf der Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie zu finden.

"Beteiligungen an Wertpapieren" entstehen, zusammengefasst, wenn eine Person ein langfristiges wirtschaftliches Risiko, sei es bedingt oder absolut, in Bezug auf Kursänderungen von Wertpapieren trägt. Insbesondere gilt eine Person als Inhaber einer "Beteiligung", wenn sie Wertpapiere besitzt oder kontrolliert oder wenn sie über Optionen in Bezug auf Wertpapiere oder Derivate verfügt, die sich auf Wertpapiere beziehen.

Begriffe in Anführungszeichen sind in den Irish Takeover Rules definiert, die auf der Website des Irish Takeover Panel zu finden sind.

Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie gemäß Rule 8 zur Offenlegung eines "Geschäfts" verpflichtet sind, besuchen Sie bitte die Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie oder wenden Sie sich unter der Telefonnummer +353 1 678 9020 an das Irish Takeover Panel.

Keine Gewinnprognose oder -schätzung

Keine Aussage in dieser Mitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum gedacht, und keine Aussage in dieser Mitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Gewinne oder Gewinne je Aktie der BAWAG oder der PTSB für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historisch veröffentlichten Gewinnen oder Gewinnen je Aktie der BAWAG bzw. der PTSB entsprechen oder diese übersteigen würden. Keine Aussage in dieser Mitteilung stellt eine Schätzung der erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme dar.

Veröffentlichung auf der Website

Gemäß Rule 26.1 der Irish Takeover Rules wird eine Kopie dieser -Mitteilung spätestens um 12.00 Uhr mittags (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf der Website der BAWAG unter https:/ /www.bawaggroup.com/en/investor-relations/ptsb-formal-sale-process verfügbar sein.

Weder der Inhalt einer solchen Website noch der Inhalt anderer Websites, die über Hyperlinks auf dieser Website erreichbar sind, ist Bestandteil dieser Mitteilung oder wird darin einbezogen.

Rundungen

Bestimmte Zahlen in dieser Mitteilung wurden gerundet. Daher können die Zahlen für dieselbe Kategorie, die in verschiedenen Tabellen oder Formularen aufgeführt sind, geringfügig voneinander abweichen, und die als Summen angegebenen Zahlen in bestimmten Tabellen oder Formularen entsprechen möglicherweise nicht der arithmetischen Summe der ihnen vorangehenden Zahlen.

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)

DJ PTA-News: BAWAG Group AG: PTSB-Akquisition erreicht nächsten Meilenstein - Aktionäre stimmen Transaktion mit 91% Mehrheit zu -2-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Lang & Schwarz Exchange Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785415200347 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)