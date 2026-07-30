In Deutschland gibt es aktuell viele Flexibilitäten, die nicht genutzt werden, obwohl das Stromnetz diese dringend braucht. Speziell geht es um die vielen Photovoltaik-Heimspeicher, Wärmepumpen oder Batterien in Elektroautos und gewerbliche Lasten. Diese Kleinstflexibilitäten zu bündeln und für ein ergänzendes marktbasiertes Engpassmanagement - als Redispatch 3. 0 bezeichnet - nutzbar zu machen, ist Ziel des Projekts "DataFleX", an dem unter anderem die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW mitarbeiten. Diese haben nun ein Whitepaper veröffentlicht, in dem sie ihr "Leistungspreis-Plus-Modell" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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