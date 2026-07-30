NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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