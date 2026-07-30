Maranello - Der Luxussportwagenbauer Ferrari profitiert weiter von der Nachfrage seiner reichen Kunden und erhöht die Jahresziele. 2026 solle das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nun von im Vorjahr 2,77 auf mindestens 2,97 Milliarden Euro steigen, hiess es von den Italienern am Donnerstag in Maranello. Analysten waren bisher lediglich im Mittel von diesem Wert ausgegangen. Im zweiten Quartal verdiente der Konzern im Tagesgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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