© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS - Jason DeCrowDie SpaceX-Aktie liegt rund 50 Prozent unter ihrem Hoch. Trotzdem bremst Jim Cramer die Käufer - weil ausgerechnet jetzt falsches Timing teuer werden kann.Die Euphorie rund um SpaceX bekommt immer tiefere Risse. Nur wenige Wochen nach dem Börsendebüt steht die Aktie deutlich unter Druck. Das Papier schloss am Mittwoch bei 112,55 US-Dollar auf einem neuen Schluss-Tief und liegt damit rund 30 Prozent unter dem Eröffnungskurs von 150 US-Dollar. Vom Allzeithoch bei 225,64 US-Dollar, das die Aktie Mitte Juni erreicht hatte, beträgt der Rückgang inzwischen etwa 50 Prozent. Der Börsenwert ist damit von kurzzeitig rund 3 Billionen US-Dollar auf etwa 1,5 Billionen US-Dollar gefallen. Ausgerechnet …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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