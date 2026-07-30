New York - Starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft sorgen am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse für eine kräftige Erholung. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 sprang im frühen Handel um fast drei Prozent auf 27.977 Punkte nach oben. Er könnte so eine sechstägige Verlustserie beenden. Enttäuschung bei Meta tat dem keinen Abbruch. Nach Börsenschluss stehen mit Apple und Amazon schon die nächsten Hochkaräter mit ihren Zahlenveröffentlichungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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