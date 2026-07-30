NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie bereits im Pre-Close Call zum zweiten Quartal dargelegt, habe sich der Autobauer in diesem Quartal mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert gesehen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse dürfte sich nun auf die Investorenveranstaltung am 29. und 30. September richten. Dort könnten es einen besseren Einblick in die langfristigen Aussichten und die Strategie des Unternehmens geben. Zudem könnte ein möglichen Einstieg in Nicht-Automobilbereiche - etwa Robotik - bekannt gegeben werden./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT

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