DJ Mercedes-Benz ruft in den USA mehr als 300.000 Fahrzeuge zurück

Von Anvee Bhutani

DOW JONES--Mercedes-Benz ruft in den USA mehr als 300.000 Fahrzeuge zurück. Ein fehlerhafter Schalter in der Fahrertür könnte verhindern, dass die automatische Feststellbremse einrastet. Dies erhöht das Risiko, dass das Fahrzeug wegrollt und es womöglich zu einem Unfall kommt.

Der Rückruf betrifft bis zu rund 310.667 Fahrzeuge. Dazu gehören bestimmte Modelle der A-Klasse, des CLA, der C-Klasse, des CLE, GLA, GLB und GLC aus verschiedenen Baujahren zwischen 2019 und 2026.

Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann Korrosion an einem Mikroschalter im Fahrertürschloss verhindern, dass das Fahrzeug eine geöffnete Fahrertür erkennt. Infolgedessen greife die elektronische Parkbremse oder die automatische Parkfunktion möglicherweise nicht automatisch ein, was die Gefahr des Wegrollens berge.

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July 30, 2026 10:21 ET (14:21 GMT)

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